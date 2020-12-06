В Мурманской области выписали штрафов за нарушение масочного режима на 5,6 миллиона рублей

Маска в наши дни - обязательный атрибут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 12 мая жителям Мурманской области без маски из дома лучше не выходить: с этой даты в регионе действует обязательный масочный режим, поэтому без средств индивидуальной защиты нельзя появляться в общественных местах.

К таковым относятся магазины, общественный транспорт и даже такси, аэропорты, торговые центры.

Правда, не все северяне соблюдает это правила, а иногда доводят рассуждения, надо ли носить маски, до конфликтов, разбираться в которых приходится полиции. Также правоохранители проводят рейды по соблюдению масочного режима и составляют на нарушителей протоколы.

Как сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области, за год в регионе штрафов выписали уже на 5,6 миллиона рублей.

Появление без маски может повлечь штраф от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

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