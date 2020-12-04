Погода в Мурманске и области на 5 и 6 декабря 2020 года: мокрый снег и порывистый ветер

5 декабря в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Фото: Олег ФИЛОНОК

Заполярье продолжает покрываться снегом. Часто к осадкам присоединяется порывистый ветер, но иногда он успокаивается, и погода больше радует северян. Что же ждет жителей региона в эти выходные?

5 декабря в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Ожидается юго-западный умеренный ветер. Местами снег. Ночью температура воздуха от -2 до -7 градусов, при прояснениях до -12. Днем от +2 до -3 градусов. На дорогах гололедица, поэтому и пешеходам, и водителям надо быть особенно осторожными.

- С 5 по 7 декабря ожидается смещение атмосферных фронтов через Кольский полуостров. По Мурманской области пройдет снег, мокрый снег, в отдельных районах прогнозируется порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха превысит норму на 6-8 градусов, - сообщили в гидрометцентре Мурманска.

Напомним: на этой неделе на широте областного центра началась полярная ночь.

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