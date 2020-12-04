В Турции задержали журналиста из Мурманска

Алексей Петрушко (слева) родился в Мурманске, работал на «Арктик ТВ», потом переехал в Республику Беларусь, сотрудничал с телеканалами «Звезда» и Первым каналом. Фото: www.ntv.ru

Телеканал НТВ сделал официальное заявление о пропаже двух своих сотрудников.

- Утром 3 декабря репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в Санаи — пригороде Стамбула. Потом связь с ними прервалась. В 21:00 мск Алексею Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение: «Нас почему-то до сих пор держат». Больше на связь они не выходили и на встречные звонки и сообщения не отвечали, - сообщили на НТВ.

В ситуацию уже взяли на контроль в МИД России.

- Посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов. Надеемся на оперативное содействие турецкой стороны, - уточнили в МИД.

Алексей Петрушко родился в Мурманске, работал на «Арктик ТВ», потом переехал в Республику Беларусь, сотрудничал с телеканалами «Звезда» и Первым каналом.

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