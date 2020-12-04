В Мурманской области бывшие сотрудники полиции, инсценировавшие преступление, получили штраф, а один из них стал благотворителем

Один из обвиняемых получил штраф в 35 тысяч рублей, другой - в 50. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два бывших сотрудника полиции в Мурманской области решили, что хотят быстрее продвинуться по службе, получить премии и повышение. Но реальные заслуги - это просто, горазд проще придумать достижение, что они и сделали.

Правоохранители подговорили 35-летнего жителя Снежногорска притвориться браконьером. Его «задержали» с якобы незаконно выловленной в реке Сайда семгой и возбудили против него уголовное дело по предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 256 УК РФ, - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. «Браконьеру» терять было нечего - ранее он уже был судим, наказание получил условно.

Хотя потом мужчина все-таки одумался и понял, что раз он еще находится на испытательном сроке, то может отправиться в колонию. Поэтому решил сотрудничать со следствием.

- По результатам разбирательства уголовное преследование в его отношении было прекращено в связи с отсутствием события преступления, а в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по факту превышения ими должностных полномочий, - сообщили в пресс-службе Полярного районного суда. - Подсудимые с предъявленным обвинением согласились в полном объеме, искренне раскаялись в содеянном, предприняли меры, направленные на заглаживание причиненного преступлениями вреда:- принесли потерпевшему свои публичные извинения и компенсировали моральный вред, один из них возместил затраты, связанные с необоснованным привлечением к работе сотрудников ОМВД, а второй оказал благотворительную помощь детской общественной организации.

Приговор бывшим сотрудникам полиции, уволенным по отрицательным показателям, был достаточно мягким, ведь суд учел, что оба подсудимых ранее не судимы, к административной ответственности не привлекались, являются ветеранами боевых действий и награждены ведомственными медалями и знаками отличия. Один из обвиняемых получил штраф в 35 тысяч рублей, другой - в 50.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска сообщил о взрыве чужого дома, чтобы отомстить соседям. Злоумышленнику придется отсидеть полтора года и выплатить несколько штрафов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru