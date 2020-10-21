Двух бывших сотрудников полиции Мурманской области будут судить за то, что заставили мужчину придумать выловленную рыбу

Полицейские лишились работы, а теперь их ждет суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении двух бывших сотрудников УМВД России по Мурманской области возбудили уголовные дела: против 35-летнего северянина по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), против 38-летнего - по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).

- Сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Мурманской области в ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что в августе 2019 года двое сотрудников одного из подразделений органов внутренних дел сфальсифицировали материалы проверки. Они за денежное вознаграждение склонили ранее судимого жителя Заполярья к инсценировке незаконного вылова одного экземпляра атлантического лосося в местах нереста рыбы. Впоследствии данный факт был задокументирован, а материалы проверки послужили основанием для незаконного возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 256 УК РФ ((незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), - сообщил врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

Полицейские лишились работы, а теперь их ждет суд.

- В ходе расследования уголовного дела лишь один из обвиняемых признал вину в инкриминируемом преступлении и активно сотрудничал со следствием. Собранные доказательства признаны прокурором достаточными, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнила старший помощник главного следователя СУ Следственного комитета России по Мурманской области Наталия Тростина.

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