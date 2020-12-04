Минувший ноябрь в Мурманске стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Ноябрь 2020 года в Заполярье выдался на удивление теплым. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прошедший ноябрь 2020 года стал рекордсменом по теплу в Мурманске. Как сообщает паблик "Дневник грозовой активности", в последнем осеннем месяце температура воздуха в областном центре была плюсовой, что нехарактерно для нашего региона. Данные основываются на наблюдениях мурманского гидрометцентра, которые синоптики проводят с 1936 года.

- Самая теплая погода в ноябре зафиксирована в 1967 году, когда среднемесячная температура составила +0,7 градусов. Второе место принадлежит 2005 году (+0,23 градуса). Третье как раз-таки отошло 2020 году, когда в Мурманске было в среднем +0,16 градусов. Остальные ноябри получались ниже нуля, - отметили в сообществе.

Метеозима (устойчивый переход в минус) в столицу Заполярья пришла с задержкой на месяц, 21 ноября. А постоянный снежный покров установился на день раньше. Если бы это произошло 22 ноября - получился бы рекорд. Кроме того до абсолютного рекорда годового количества выпавших осадков Мурманску остается 27 миллиметров. Интересно, успеет ли погода преподнести еще какие-то сюрпризы в этом году?

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