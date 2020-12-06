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Кольский атом в формате онлайн

В сети стали доступны видеоэкскурсии на самую северную АЭС в Европе
Источник:kp.ru
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Для всех желающих побывать на самой северной атомной станции в Европе специалисты Кольской АЭС организовали видеоэкскурсии. Фото: КАЭС

Для всех желающих побывать на самой северной атомной станции в Европе специалисты Кольской АЭС организовали видеоэкскурсии. Фото: КАЭС

С 2019 года в Мурманской области начали говорить о том, что промышленный туризм в регионе надо активно развивать. На Кольской АЭС веяние времени ощутили еще несколько лет назад. В год атомную станцию и информационный центр в Полярных Зорях посещает свыше трех тысяч человек.

Конечно, экскурсии на АЭС пока не носят совсем уж массового характера: везет счастливчикам из небольших организованных групп. Казалось бы, пандемия COVID-19 надолго отложила возможность осуществить чью-то мечту об экскурсии на АЭС. Но современные технологии пришли на помощь.

Для всех желающих побывать на самой северной атомной станции в Европе специалисты Кольской АЭС организовали видеоэкскурсии. Три серии видеопутешествия по главным производственным объектам крупнейшего энергетического предприятия Кольского полуострова можно посмотреть в группе «Кольская АЭС Информационный центр» в социальной сети «ВКонтакте», на видеохостинге YouTube (для поиска нужно набрать «Кольская АЭС. Виртуальные экскурсии») или на сайте концерна «Росэнергоатом».

В первой серии все желающие могут оказаться рядом с ядерным реактором, узнать, что такое ТВЭЛ и как происходит перегрузка ядерного топлива. Во втором видеоролике – рассказ о машинном зале турбинного цеха. Именно здесь происходит настоящее чудо рождения электрической энергии. Еще одна серия посвящена уникальному производственному объекту – комплексу переработки жидких радиоактивных отходов.

Всего за месяц количество видеоэкскурсантов, побывавших на Кольской АЭС, превысило 15 тысяч человек.

Всего за месяц количество видеоэкскурсантов, побывавших на Кольской АЭС, превысило 15 тысяч человек.

В видеоэкскурсиях на Кольскую АЭС имеются все элементы обычного туристического продукта: яркие панорамы, интересные факты и даже опытный экскурсовод. В его роли выступает молодой инженер Юлия Макарихина.

- Наверное, трудно представить, что промышленные предприятия могут быть красивыми и даже в чем-то притягательными, - рассказывает Юлия Макарихина. – Здесь нет ничего лишнего, идеальная геометрия в километрах трубопроводов и кабельных сетей, во всем чистота и порядок и, самое главное, – магия превращения энергии атома в электрическую энергию.

Всего за месяц количество видеоэкскурсантов, побывавших на Кольской АЭС, превысило 15 тысяч человек.

- Такой интерес к нашему предприятию только радует. Хорошая визуализация информации об атомной энергетике не только позволяет утолить жажду новых знаний о современных технологиях, но и способствует профилактике пресловутой радиофобии, помогает убедиться в надежности, безопасности и эффективности мирного атома, - подчеркнул заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Он также отметил, что работа по созданию новых серий видеоэкскурсии по Кольской АЭС обязательно будет продолжена в новом году.

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