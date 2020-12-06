Кольский атом в формате онлайн

Для всех желающих побывать на самой северной атомной станции в Европе специалисты Кольской АЭС организовали видеоэкскурсии. Фото: КАЭС

С 2019 года в Мурманской области начали говорить о том, что промышленный туризм в регионе надо активно развивать. На Кольской АЭС веяние времени ощутили еще несколько лет назад. В год атомную станцию и информационный центр в Полярных Зорях посещает свыше трех тысяч человек.

Конечно, экскурсии на АЭС пока не носят совсем уж массового характера: везет счастливчикам из небольших организованных групп. Казалось бы, пандемия COVID-19 надолго отложила возможность осуществить чью-то мечту об экскурсии на АЭС. Но современные технологии пришли на помощь.

Для всех желающих побывать на самой северной атомной станции в Европе специалисты Кольской АЭС организовали видеоэкскурсии. Три серии видеопутешествия по главным производственным объектам крупнейшего энергетического предприятия Кольского полуострова можно посмотреть в группе «Кольская АЭС Информационный центр» в социальной сети «ВКонтакте», на видеохостинге YouTube (для поиска нужно набрать «Кольская АЭС. Виртуальные экскурсии») или на сайте концерна «Росэнергоатом».

В первой серии все желающие могут оказаться рядом с ядерным реактором, узнать, что такое ТВЭЛ и как происходит перегрузка ядерного топлива. Во втором видеоролике – рассказ о машинном зале турбинного цеха. Именно здесь происходит настоящее чудо рождения электрической энергии. Еще одна серия посвящена уникальному производственному объекту – комплексу переработки жидких радиоактивных отходов.

Всего за месяц количество видеоэкскурсантов, побывавших на Кольской АЭС, превысило 15 тысяч человек.

В видеоэкскурсиях на Кольскую АЭС имеются все элементы обычного туристического продукта: яркие панорамы, интересные факты и даже опытный экскурсовод. В его роли выступает молодой инженер Юлия Макарихина.

- Наверное, трудно представить, что промышленные предприятия могут быть красивыми и даже в чем-то притягательными, - рассказывает Юлия Макарихина. – Здесь нет ничего лишнего, идеальная геометрия в километрах трубопроводов и кабельных сетей, во всем чистота и порядок и, самое главное, – магия превращения энергии атома в электрическую энергию.

Всего за месяц количество видеоэкскурсантов, побывавших на Кольской АЭС, превысило 15 тысяч человек.

- Такой интерес к нашему предприятию только радует. Хорошая визуализация информации об атомной энергетике не только позволяет утолить жажду новых знаний о современных технологиях, но и способствует профилактике пресловутой радиофобии, помогает убедиться в надежности, безопасности и эффективности мирного атома, - подчеркнул заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Он также отметил, что работа по созданию новых серий видеоэкскурсии по Кольской АЭС обязательно будет продолжена в новом году.

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