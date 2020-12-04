Жительница Биробиджана взяла на себя кредит ради друга по переписке из Мурманской области

Полиция сейчас ищет злоумышленника. Фото: Артем КИЛЬКИН

Хитрый житель Мурманской области попался на просторах Интернета 44-летней женщине из Биробиджана. Как рассказали в полиции, в соцсетях она познакомилась с молодым человеком из кольского края, и между ними завязалась переписка. Все привело к тому, что биробиджанка влезла в долги ради нового друга.

- Молодой человек сообщил, что у него финансовые трудности и попросил оформить кредит на свое имя, а деньги перевести ему при условии, что он ежемесячно будет перечислять женщине нужную сумму для погашения. Та поверила новому знакомому и оформила на себя кредит на сумму 60 тысяч рублей. В этот же день 51 тысячу она перевела жителю Мурманской области, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

Через некоторое время мужчина перевел пострадавшей 5,5 тысяч рублей для оплаты первого взноса по кредиту, а затем перестал выходить на связь.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается личность подозреваемого. Стражи порядка настоятельно рекомендуют быть бдительными и не доверять малознакомым гражданам.

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