Новый год 2021 в Мурманске: когда в Мурманске откроют елку

В центре Мурманска появились семиметровые олени. Фото: Центр городского развития Мурманской области

38 световых инсталляций установили в Мурманске в рамках подготовки к празднованию Нового года. Этой работой занимались сотрудники Центра городского развития Мурманской области. Сейчас работники проводят тестирование оборудования.

На центральной площади Мурманска уже появились инсталляции в виде свечей, оленей, надписи «На Севере жить!», а так же установлен подвесной фонарь с фотозоной. Главная городская елка в этом году может похвастаться новым освещением.

В сквере имени Кирова установили световые иллюминации: «Фонтан», «Часы», «Звезды». Обновлены подвесные украшения и на пересечении проспекта Ленина и улицы Воровского. А для юных мурманчан в центре установлены четыре анимационных персонажа из мультфильма «Смешарики» – Нюша, Кар-Карыч, Крош и Лосяш. У них есть особенность – функция VR или дополненная реальность. В нее можно будет погрузиться при использовании смартфона.

Открытие елки в Мурманске состоится 5 декабря. Фото: Центр городского развития Мурманской области

– Мы стараемся сделать наш центр и город в целом ярче в новогодние праздники. Особенно северянам нужно больше яркого света в полярную ночь и в период пандемии. В этом году украшения обновились на площади Пять Углов, улице Воровского, в сквере имени Кирова, – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

С 5 декабря вся иллюминация должна быть полностью подключена и радовать жителей и гостей города.

Отметим, что ранее в центре разработали новую концепцию освещения столицы к 2021 году. В ее рамках старые разноцветные украшения и украшения в холодных тонах, заменят на украшения в теплых оттенках, выполненных в едином стиле.

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