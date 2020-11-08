Смешарики, фонтан и люстра: как украсят Мурманск к Новому году 2020

Работы по украшению заполярной столицы должны будут завершить до 30 ноября. Фото: правительство Мурманской области

Центр Мурманска украсят героями Смешариков, фонтаном, «люстрой», световыми потолками и многим другим. Власти областного центра рассказали о подготовке города к Новому году-2020.

На украшение Мурманска выделили 22,158 миллиона рублей. Известно, что на площади Пять углов установят героев мультфильма «Смешарики» Кроша, Лосяша, Нюшу и Пина. На каждой фигуре разместят метки. Наведя на них смартфон, можно будет увидеть анимированное трехмерное изображение персонажа и услышать, что он говорит. На площади установят фигуры трех золотых оленей, «Свечи» и «Фонарь», стилизованный под классицизм фонтан, арку «Часы» и большие звезды.

В центре площади рабочим предстоит установить новогоднюю елку. Высота конструкции в собранном виде составит не менее 10 метров, а длина основания – до 13 метров. Украсят ее разноцветными шарами, игрушками и световыми фигурами.

На улице Воровского украшениями станут гирлянды и «люстра», а на улице Самойловой можно будет любоваться «Свечами» и световым потолком.

Работы по украшению Мурманска к Новому году должны будут завершить до 30 ноября.

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