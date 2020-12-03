На подъезде к аэропорту "Мурманск" запретили парковку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 3 декабря запрещена парковка на подъезде к аэропорту "Мурманск". Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. На месте уже установлены соответствующие дорожные знаки, которые лишний раз напомнят водителям о новых правилах.

Отметим, что изменения в организации дорожного движения были необходимы. Специалисты регионального минтранса объясняли их необходимостью снижения риска возникновения ДТП на довольно непростой дороге. Ограничения касаются участка, примыкающего к границе аэропорта с 16+900 километра по 17+169 километр.

Отметим, что это не первые изменения транспортной сети и дорожного движения. Ранее на подъезде к Териберке было установлено информационное табло. На нем публикуется информация о погодных и дорожных условиях, для оперативного оповещения водителей Оно стало третьим на дорогах регионального значения.

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