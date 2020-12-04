В детском саду Умбы девочка получила сотрясение мозга, упав со «шведской стенки»

Девочка была под присмотром помощника воспитателя. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воспитанница детского сада в Терском районе получила серьезную травму, пока развлекалась в игровой комнате. Как стало известно прокуратуре Мурманской области, инцидент случился 11 ноября.

- Девочка находилась под присмотром помощника воспитателя в детском саду № 5, который находится в Умбе. Поднявшись по «шведской стенке» на высоту около метра, малышка упала оттуда на пол. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга легкой степени, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Прокурорской проверкой были выявлены нарушения порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в дошкольном учреждении, поэтому в адрес заведующей детского сада внесено представление.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре Терского района.

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