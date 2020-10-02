Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения четырехлетней девочки с лестницы в Апатитах

К случившемуся подключился следственный комитет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ЧП, случившееся в Апатитах, не осталось без внимания следственных органов. Напомним: вечером 30 сентября, четырехлетняя девочка, поднимаясь по лестнице в подъезде одного из домов в Апатитах, упала вниз из-за дыры в перилах. Малышку госпитализировали в больницу с серьезными травмами.

Проверку по факту случившегося проводит прокуратура, к ней подключился и следственный комитет.

- Следственным отделом в Апатитах возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Следствием будут установлены конкретные представители управляющей компании, бездействие которых могло привести к травмированию ребенка, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Сейчас устанавливаются события преступления: осматривается места происшествия, проверяются необходимые документы управляющей компании, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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