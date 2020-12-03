В Мурманской области уменьшится количество захороненного мусора

За 2020 год в Мурманской области собрали 244 756 тонн отходов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поселок Междуречье посетил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин, чтобы проконтролировать процесс работы нацпроекта «Экология», а также подвести итоги года в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

За 2020 год в регионе собрали 244 756 тонн отходов. Из них 87 791 тонна отправлена на полигон в Междуречье для сортировки и дальнейшей переработки или утилизации. За прошедший год было отсортировано около 23 тысяч тонн мусора, что составляет 9,4% от общего объема в регионе. Часть вторсырья отправляется на заводы в Мурманске, Санкт-Петербурге и Москве, где из него делают основу для новых пластиковых вещей и картонных изделий.

Кроме этого в области установили 6516 новых мусорных баков, и продолжается ремонт парка техники, который занимается вывозом отходов. В Заполярье также появилось 28 современных мусоровозов.

- Наши обязательства по нацпроекту мы выполнили и ждем новых целевых показателей. Я смотрю на этот вопрос достаточно позитивно, потому что мощности Экотехнопарка и мурманского завода по термической обработке отходов достаточно, чтобы переработать все объемы мусора в регионе. В наших ближайших планах – усовершенствовать логистическую цепочку обращения с отходами, чтобы сократить их размеры, отправляемые на захоронение, - подвел итог Юрий Сердечкин.

Сейчас количество захороненного мусора составляет около 73%, но со следующего года это число должно начать снижаться. К 2023 году объемы отходов планируется снизить до 47%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области стартовал экологический фотоконкурс «ВО!круг мусора». Северянам предлагают сделать панно из мусора и запечатлеть его на фото (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru