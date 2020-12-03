Подросток, которого ударило током на железнодорожных путях в Кандалакше, умер в больнице

Организм мальчика не смог справиться с травмами. Фото: unsplash.com

Непоправимыми и трагичными последствиями обернулся рискованный поступок юного северянина, который получил мощный разряд током, перелезая через грузовой вагон поезда на станции в Кандалакше. Напомним: утром 26 ноября 17-летний подросток попал в реанимацию после травмирования на железнодорожных путях.

Стало известно, что парень не смог выжить. Повреждения оказались слишком серьезными.

- Несовершеннолетний умер утром 2 декабря в мурманской больнице. Более 60% его тела было поражено ожогами, - сообщил "КП" источник в правоохранительных органах.

В паблике "Кандалакша вкурсе" отметили, что погибший был воспитанником Кандалакшского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Берег".

Напомним: на озере Нижнее Чекко рядом с Зареченском рыбак провалился под лед и утонул. Спасатели передали тело правоохранителям.

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