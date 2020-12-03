В Североморске построили многофункциональный медицинский центр

Новый госпиталь в Североморске рассчитан на 100 человек. Фото: правительство Мурманской области

Пандемия коронавируса показала, что на создание медицинских учреждений может уходить всего несколько месяцев. Так, в Североморске менее чем за полгода построили многофункциональный медицинский центр.

2 декабря по прямой связи с президентом открыли и учреждение во флотской столице, и в Астраханской и Псковской областях.

Новый медицинский центр оснащен современным оборудованием. Фото: правительство Мурманской области

- Они возводятся в тех регионах, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, там, где люди действительно ждут помощи, где особенно нужны дополнительные койки, современное оборудование, лекарства и, конечно, квалифицированные медики. Построенные Минобороны центры стали важной составной частью региональных систем здравоохранения, – отметил на открытии Владимир Путин.

В Мурманской области и правда сейчас напряженная эпидемиологическая обстановка.

- Наш госпиталь рассчитан на 100 пациентов. Здесь создано уникальное специализированное отделение радиологии, есть собственная лаборатория, блок интенсивной терапии, кабинеты УЗИ, эндоскопии, функциональной и рентгеновской диагностики. Госпиталь грамотно спланирован с точки зрения борьбы с пандемией: грязные и чистые зоны разделены, что снижает риск заражения. Впечатлило, с каким вниманием к деталям построено здание. На стенах - фотографии северной природы, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Принимать медицинский центр будет не только военных, но и гражданских. Причем лечить здесь будут не только от коронавируса, но и от других инфекционных болезней.

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