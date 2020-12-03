Жители Больничного городка в Мурманске из-за аварии останутся без воды

Жителями Больничного городка придется посидеть без воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не самый радостный день сегодня выдался у жителей Больничного городка, а это почти три тысячи человека.

- 3 декабря с 9:00 будет отключено водоснабжение микрорайона "Больничный городок". Необходимость в этом возникла в связи с повреждением трубопровода. Земляные и сварочные работы будут вестись в течении рабочего дня. К вечеру мастера планируют возобновить водоснабжение жилых домов и учреждений, которые находятся в микрорайоне, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Один из регламентов в таких ситуациях - жителей должны обеспечить водой. Ее будут привозить в автоцистерне, которая будет стоять у дома №7 на улице Полухина с 9 утра.

- О плановых и аварийных отключениях воды, газа, электричества, а также о завершении ремонтов можно узнать на портале "Наш Север" в разделе "Карта работ", - уточнили в оперштабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске на детскую площадку и к школе №23 утекли канализационные воды. На люке стоял автомобиль, который мешал устранить проблему (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru