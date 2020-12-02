Пенсионер из Мурманской области заплатит полмиллиона за убитую лосиху

Суд назначил северянину штраф размером 100 тысяч рублей с лишением права заниматься охотой ближайшие 2 года. Фото: Павел КЛОКОВ

В марте этого года 63-летний житель Мурманской области, работающий сторожем на лесной турбазе, рыбачил на озере Пяозеро в Лоухском районе Карелии. В это время его собака выследила самку лося и загнала ее в овраг. Мужчина, зная о запрете охоты в это время года, все равно застрелил животное.

Суд назначил северянину штраф размером 100 тысяч рублей с лишением права заниматься охотой ближайшие 2 года. Кроме этого нарушитель обязан был выплатить материальный ущерб государству за убитую лосиху, который был оценен в 400 тысяч. Однако сумма не была возмещена, и прокурор Лоухского района подал соответствующий иск.

- Решением Кандалакшского городского суда Мурманской области исковые требования удовлетворены, с осужденного в пользу государства в лице Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия взысканы 400 000 рублей, - сообщила прокуратура Республики Карелии.

Пока решение суда не вступило в законную силу. На дорогостоящее имущество суммой мужчины, общая сумма которого 200 тысяч, был наложен арест. Если он так и не выполнит требования суда, то имущество реализуют.

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