Жители Мурманска против установки памятника Вилли Токареву

Вилли Токарев выступал в кафе "Юность" и в ресторане "Белые ночи". Фото: Глушков Василий

В августе прошлого года ушел из жизни певец Вилли Токарев. С Мурманском он имеет особенную связь, ведь в свое время звезда шансона начинала с того, что пела по кафе заполярной столицы.

Вилли Токарев выступал в кафе "Юность" и в ресторане "Белые ночи". Потом уехал в Америку, но на память о заполярной молодости написал песню "Мурманчаночка".

Спустя год после того, как сердце певца перестало биться, в группе "Мурманск" подняли ему, а не установить ли в областном центре памятник Токареву? В опросе приняло участие свыше 600 человек, и результат таков: почти 85% против такой инициативы.

В комментариях жители областного центра возражают, что в Заполярье родилось много других прославленных людей, и если уже увековечивать память, то всех.

Напомним: в следующем году планируется создать бюст почетного гражданина Мурманска и Мурманской области Льва Журина.

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