Новым главой ЗАТО Североморск стал Олег Прасов

На заседании Совета депутатов большинство парламентариев поддержали кандидатуру Прасова. Фото: администрация ЗАТО Североморск.

В октябре глава Североморска Владимир Евменьков ушел в отставку, потому как стал вице-губернатором по внутренней политике. Поэтому был объявлен конкурс на замещение должности.

После всех процедур кандидатов на пост главы флотской столицы осталось двое: управляющий делами администрации Североморска Олег Прасов и директор МБУ «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» Андрей Орлов. На заседании Совета депутатов большинство парламентариев поддержали кандидатуру Прасова.

СПРАВКА «КП»

Прасов Олег Александрович. Родился 7 августа 1972 года в городе Зеленоградск, Калининградской области.

После окончания школы в 1989 году поступил в Калининградское высшее военно-морское училище, которое окончил в 1994 году с отличием по специальности «радиоэлектронные средства». Лейтенантом был направлен для прохождения службы на Северный флот. Первым местом службы стала военно-морская база Заозерск, где четыре с половиной года служил на атомной подводной лодке проекта 671 РТМК. С 1998 года по 2005 –й служил в штабе, а с 2005-го в Управлении Северного флота старшим офицером по международным правовым вопросам. В звании капитан 2 ранга уволен в запас в 2013 году. Знания и опыт Олега Прасова оказались востребованы и в аппарате Правительства Мурманской области, где он трудился с 2013 по 2017 год. С 2017 года по настоящее время работал в администрации ЗАТО г. Североморск управляющим делами. Женат, имеет двух детей – дочь и сына.

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