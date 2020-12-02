Жительница Апатитов украла охотничье ружье из квартиры умершего знакомого

Женщину задержали и доставили в отдел. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Апатитов поступила информация, что одна из местных жительниц незаконно хранит у себя оружие. Сотрудники обыскали квартиру 36-летней северянки и нашли охотничье ружье марки «ИЖ». Женщину задержали и доставили в отдел.

- Выяснилось, что оружие зарегистрировано на умершего человека. Родственники владельца охотничьего ружья сообщили, что после смерти апатитчанина пришли осмотреть квартиру и обнажили пропажу, - сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Женщина призналась, что украла ружье из квартиры своего знакомого - оно вместе с патронами хранилось в сейфе. Это не первый раз, когда апатитчанка ворует – до этого ее уже судили за такое преступление.

В этот раз в отношении женщины завели дело по части 1 статьи 226 УК РФ (хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Северянке грозит лишение свободы от 3 до 7 лет, и на данный момент она находится под подпиской о невыезде

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