В Полярном мужчина пытался украсть бутылку виски, чтобы опохмелиться

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Желая опохмелиться, мужчина попытался украсть бутылку виски, но был задержан с поличным.

Инцидент произошел вечером 5 ноября в Полярном. Мужчина, мучаясь от последствий предыдущего дня, зашел в магазин на улице Старикова. Со стеллажа в торговом зале он взял бутылку виски и спрятал ее во внутренний карман куртки. Однако далеко ему уйти не удалось. На выходе его задержал управляющий магазином. О попытке кражи сообщили правоохранителям.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель, ранее уже неоднократно попадавший в поле их зрения в связи с кражей товара из магазина. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

- В ходе судебного заседания злоумышленник признал свою вину. Учтя все обстоятельства, суд приговорил мужчину к административному наказанию. Ему предстоит выплатить штраф в 1000 рублей. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, - сообщили в Полярном районном суде.

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