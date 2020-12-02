Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 декабря 2020 года составило 485 человек

2 декабря оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли три человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждый день северян следят за статистикой по коронавирусу, пытаясь понять, когда вторая волна пойдет на спад. Не за горами Новый год, но данные по эпидемиологической обстановке праздничное настроение не создают.

2 декабря оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли три человека. Общее число жертв на сегодняшний день составляет 485 человек.

Самый радостный день был 30 ноября - в регионе не зафиксировали ни одной смерти. А вот 7 и 14 ноября были антирекорды - по 9 летальных случаев.

Всего за сутки заболели 290 жителей и гостей Мурманской области, это максимальное значение с начала пандемии. Всего с марта диагноз "новая коронавирусная инфекция" поставили 27996 людям. Выздоровели уже 24285 человек. Как отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, в регионе снизилось число тяжелых больных.

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