Министр здравоохранения Мурманской области: «В регионе стало меньше тяжелых больных коронавирусом»

Глава минздрава Мурманской области уточнил, что на прошлой неделе в регион поставили новые партии лекарств для больных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области все также за сутки регистрируют около 280 новых больных коронавирусом. И все же ситуацию называют хоть и тяжелой, но контролируемой.

- Процент выздоровевших у нас все также выше общероссийского. Легких пациентов и в состоянии средней тяжести - 84%, тяжелых стало чуть меньше - 16%, - сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр здравоохранения Дмитрий Панычев. - На прошлой неделе были развернуты дополнительные ковидные койки: 10 - в медсанчасти №110, 15 - в медсанчасти №118, 23 - в Мончегорской ЦРБ. Общее их число составляет 1414, в том числе 769 коек с кислородом и 126 с ИВЛ.

Глава минздрава Мурманской области уточнил, что на прошлой неделе в регион поставили новые партии лекарств для больных коронавирусом. В стационарах поддерживается пятикратный запас, также есть запас средств индивидуальной защиты.

С начала пандемии в Мурманской области сделали уже свыше 600 тысяч тестов на коронавируса.

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