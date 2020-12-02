ДТП под Североморском: водитель Subaru сбил пешехода, который шел по обочине

По факту аварии проводится проверка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщили очевидцы, вечером 1 декабря на автоподъезде к флотской столице произошла авария, в которой пострадал пешеход.

- После старого КПП, сразу же на спуске в сторону Североморска. Мужчина лежал на дороге, на обочине много машин, не гоните! - предупредили в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Выяснилось, что пострадавший мужчина дорогу переходить не собирался и просто шел по проезжей части.

- В 19.10 водитель автомобиля Subaru, двигаясь со стороны Мурманска в сторону Североморска, наехал на 51-летнего пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода. В ДТП северянин получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение Мурманска. По факту аварии проводится проверка, - уточнила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: на днях в Росляково водитель Renault сбил 80-летнюю женщину.

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