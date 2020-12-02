С 1 января 2021 года в Мурманской области всем мамам новорожденных будут вручать подарки

Всем новорожденным с 1 января 2021 года будут вручать подарки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порой мамы прямо в роддоме получают подарки. Например, они предусмотрены для малышей, которые появились в день города, в День защиты детей - 1 июня, а также тому, кто родился самым первым в году.

Теперь же практика станет шире. В правительстве Мурманской области приняли решение вручать подарки мамам всех новорожденных.

- Мы решение такое приняли, запускаем специальную программу, у нас с 1 января каждому ребенку, каждой роженице будет вручаться специальный наш северный подарок, который будет полезен и уютен. Как раньше, 1 января мы вручали подарки тем, кто родился в новогоднюю ночь, теперь мы с этой традиции начнем и продолжим ее, - сообщил во время онлайн-приема населения губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Подарки будут вручать с 1 января 2021 года.

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