Стало известно, из-за чего умер житель Мурманска, который пришел устраиваться на работу в Управление дорожного хозяйства

Результаты экспертизы стали известны. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В начале октября попытка трудоустроиться для жителя Мурманска обернулась летальным исходом. Напомним: 58-летний мужчина отправился в Управление дорожного хозяйства, здание которого находится на проспекте Кольском, 114, и пока ждал приема в коридоре, ему стало плохо.

Северянина обнаружили сотрудники организации, которые вызвали бригаду скорой помощи, но было уже поздно. Прибывшим медикам спасти мурманчанина не удалось.

Тем временем следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти погибшего.Стали известны ее результаты.

- Мужчина погиб от ишемической болезни сердца. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как смерть северянина не носит криминальный характер, - рассказала старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Мурманской области Алина Александрович.

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