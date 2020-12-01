Стало известно, из-за чего умер житель Мурманска, который пришел устраиваться на работу в Управление дорожного хозяйства

Результаты экспертизы стали известны.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В начале октября попытка трудоустроиться для жителя Мурманска обернулась летальным исходом. Напомним: 58-летний мужчина отправился в Управление дорожного хозяйства, здание которого находится на проспекте Кольском, 114, и пока ждал приема в коридоре, ему стало плохо.
Северянина обнаружили сотрудники организации, которые вызвали бригаду скорой помощи, но было уже поздно. Прибывшим медикам спасти мурманчанина не удалось.
Тем временем следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти погибшего.Стали известны ее результаты.
- Мужчина погиб от ишемической болезни сердца. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как смерть северянина не носит криминальный характер, - рассказала старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Мурманской области Алина Александрович.
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