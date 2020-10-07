Решил устроиться на работу и умер: в Управлении дорожного хозяйства в Мурманске обнаружили тело мужчины

Для выяснения причины смерти проводится судмедэкспертиза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никогда не знаешь, в какой момент может подвести здоровье, особенно в пожилом возрасте. Так и для жителя Мурманска попытка трудоустроиться обернулась летальным исходом. Тело мужчины обнаружили в здании Управления дорожного хозяйства, которое расположено на проспекте Кольском, 114.

- В обеденное время житель Мурманска,1962 года рождения, отправился в УДХ, чтобы устроиться на работу. Пока ждал приема и сидел в коридоре, ему стало плохо, он упал. Обнаружили его сотрудники данной организации и вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшим медикам спасти северянина не удалось - констатировали смерть, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

На место происшествия для осмотра тело выехал следователь следственного отдела по Мурманску. Каких-либо телесных повреждений, характерных для насильственной гибели, обнаружено не было. Судебно-медицинская экспертиза покажет, что стало причиной смерти северянина. Проводится процессуальная проверка.

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