Суд запретил использовать 10-му судоремонтному заводу в Мурманской области «Плавдок 18»

Суд, изучив все материалы дела, пришел к однозначному выводу – эксплуатацию дока запретить. Фото: vk.com/ao10srz

Транспортный прокурор через суд потребовал запретить 10-му судоремонтному заводу использовать «Плавдок 18» без классификационных документов.

В исковом заявлении, которое рассмотрел Полярный районный суд Мурманской области, говорится, что акционерное общество «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» эксплуатировало в губе Пала Кольского залива Баренцева моря для подъема из воды и спуска на воду судов «Плавдок 18» 1976 года постройки. Однако у него не было надлежащего подтверждения технического состояния, отсутствовали классификационные документы и свидетельство о годности к плаванию. Ранее оформленные документы действовали по февраль 2010 года.

По заявлению прокуратуры, это не соответствует требованиям безопасности мореплавания. Суд, изучив все материалы дела, пришел к однозначному выводу – эксплуатацию дока запретить.

Не согласившись с решением Полярного районного суда, представители акционерного общества обжаловали решение. В октябре 2020 года дело рассмотрел Мурманский областной суд. Он признал решение суда первой инстанции законными и обоснованными. Решение Полярного районного суда Мурманской области вступило в законную силу и подлежит исполнению.

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