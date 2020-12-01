На улице Солнечной в Мурманске произошло пять взрывов

Построить дорогу должны в течение двух лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На первом этапе застройки улицы Солнечной в Мурманске провели буровзрывные работы. Жители соседних улиц услышали сразу пять взрывов. Так рабочие провели расчистку скального основания. Сейчас они проводят выемку скалы, разбор грунта и работы по выторфовке.

- В дальнейшем рабочие перейдут к установке железобетонных труб, укреплению откосов, а также к устройству разворотных площадок и съездов к участкам. Контроль за выполнением работ ведут представители заказчика, - сообщили в администрации областного центра.

Напомним: дорога строится в рамках реализации в Мурманске национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она ведет к земельным участкам, которые выделены многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.

Построить дорогу должны в течение двух лет. Полностью завершить работы планируют в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: результаты теста на коронавирус теперь будут приходить в СМС. Ожидание результата теста на коронавирус в Мурманской области сократили в два раза (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru