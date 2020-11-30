18-летний житель Кандалакши во время ночной прогулки дважды обокрал один и тот же автомобиль

Выехав на место происшествия, полицейские выяснили, что машина была открыта. Фото: Алексей МАТВЕЕВ

18-летний кандалакшанин за время ночной прогулки успел дважды обокрасть автомобиль.

На днях в отдел полиции МО МВД России «Кандалакшский» обратилась 37-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестный похитил технику из автомобиля, который был припаркованного во дворе дома. Злоумышленник похитил видеорегистратор, автомагнитолу, усилитель и сабвуфер. Ущерб женщина оценила в восемь тысяч рублей.

Выехав на место происшествия, полицейские выяснили, что машина была открыта. Через некоторое время правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался житель Кандалакши 2002 года рождения. Молодого мужчину задержали, он не стал отпираться и признался в содеянном.

– Молодой человек рассказал, что во время ночной прогулки заметил машину. Она оказалась не заперта. Открыв дверь молодой человек украл видеорегистратора и автомагнитолы. Технику злоумышленник решил продать, а деньги – потратить. Но испугавшись, что его мог запечатлеть видеорегистратор, юноша выкинул гаджет в сугроб. Автомагнитолу он продал незнакомому прохожему, – сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Спустя пару часов злоумышленник вернулся на место преступления. Из салона он забрал сабвуфер и автоусилитель. Впоследствии молодой человек их так же продал. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Отметим, что ранее молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей и был судим за угон и кражу.

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