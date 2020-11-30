В Ловозере из-за пожара в гараже погибли двое мужчин

Причины пожара выясняют следователи. Фото: СУ СКР по МО

В Ловозере жертвами языков пламени стали двое мужчин, тела которых в ночь с 21 на 22 ноября нашли в пострадавшем от пожара гараже. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

- Следователь осмотрел места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для восстановления картины случившегося. Личности погибших устанавливаются. Для выяснения причин смерти мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того для установления причин, послуживших возникновению пожара, проводится пожарно-техническая судебная экспертиза, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним: на прошлой неделе при пожаре в селе Кузрека погиб 57-летний мужчина, который выполнял строительные работы в доме.

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