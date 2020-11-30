В Мурманске словесная перепалка закончилась ударом ножом

Как оказалось, ранение мурманчанину нанес знакомый после того, как между двумя мужчинами произошел конфликт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Словесная перепалка двух мурманчан закончилась ударом ножом и вызовом скорой помощи.

На минувших выходных в дежурную часть Мурманска позвонили из одной из городских больниц и сообщили, что от дома на улице Туристов к ним привезли пациента с ножевым ранением. У 41-летнего мужчины диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки.

После того, как последнему оказали медицинскую помощь, потерпевшего опросили полицейские. Как оказалось, ранение мурманчанину нанес знакомый после того, как между двумя мужчинами произошел конфликт.

– Оперативниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление 46-летний житель Мурманска. Мурманчанина доставили в отдел полиции. В содеянном он признался и рассказал, что ссора произошла в состоянии алкогольного опьянения, – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан.

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