Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявили победителей конкурса социальных предпринимателей

При выборе победителей конкурса особое внимание члены жюри уделили социальным предпринимателям, которые нацелены на инклюзивные практики. Например, Надежда Самойлова, как мама ребенка с ограниченными возможностями, в свое время столкнулась с тем, что особенным детям очень сложно попасть в детский сад. Но женщина не стала опускать руки, а взяла и открыла детский сад для таких малышей.

Событие прошло в восьмой раз, отменить его не смогла даже пандемия, хотя именно из-за нее мероприятие в этом году стало антикризисным. Ведь в это непростое время важно было даже не сделать что-то новое, а выжить.

Например, автор проекта «Второе дыхание» Дарья Алексеева из Москвы рассказала, что ее идея оказалась под угрозой из-за локдауна. Дело в том, что по ее инициативе в общественных местах были расставлены контейнеры, куда люди могли положить ненужную им одежду, которая еще находится в хорошем состоянии и может послужить тем, у кого по каким-то причинам нет возможности купить те же сапоги или свитер. Из-за того, что россияне весной оказались на самоизоляции и перестали ходить на работу или по делам, в контейнерах стало значительно меньше вещей.

- Мы надеемся, что больше антикризисных конкурсов не будет, и мы снова будем поддерживать стартапы. Но в этот раз мы сконцентрировали свои усилия на уже существующих практиках, - сообщила председатель Управляющего совета и учредитель фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова.

При выборе победителей конкурса особое внимание члены жюри уделили социальным предпринимателям, которые нацелены на инклюзивные практики. Например, Надежда Самойлова, как мама ребенка с ограниченными возможностями, в свое время столкнулась с тем, что особенным детям очень сложно попасть в детский сад. Но женщина не стала опускать руки, а взяла и открыла детский сад для таких малышей. Он успешно работает уже шестой год. Наталья Кишаковская и Дарья Алейник мыслили в этом же направлении: они, как мамы детей с аутизмом, решили создать спортивные секции, в которых могли бы заниматься дети с особенностями в развитии.

Всего в конкурсе социальных предпринимателей участвовали 40 некоммерческих организаций, 15 смогли пройти в финал, а 8 услышали заветное: «Вы победили!». Все победители получат гранты в размере 650 тысяч рублей.

Кто же эти люди, которые даже в самые темные времена делают мир вокруг ярче и добрее. Маргарита Ребецкая из Москвы создала инклюзивные театральный «ВзаимоДействие», когда спектакли, социальные ролики, документальное кино и тренинги могут создавать солнечные дети с синдромом Дауна. Еще один житель столицы Игорь Ананьев решает проблему трудоустройства людей с ментальными нарушениями и создал проект «Особая сборка», когда работники могут заниматься сборкой и упаковкой непищевых продуктов.

Елену Панферову из Пензы волнует то, как школьникам научиться говорить «нет» зависимостям, например, наркотикам. Ее проект «Современная профилактика» помогает бороться с этим при помощи научных шоу и занятий.

Очень сложную тему затронула Вероника Антимоник из Москвы, которая создала фонд «Безопасный дом» - он помогает тем, кто попал в рабство, подвергался эксплуатации и насилию, а также тем, кто не очень готов к жизни в обществе (речь идет о выпускниках детских домов, мигрантах и мамах до 18 лет). Помогать особенным детям, как Дарья Алейник и Наталья Кишаковская, хотят и Анна Белоусова из Чкаловская, создавшая инклюзивный развивающий центр «УМка», а также Надежда Самойлова из Санкт-Петербурга – автор сети центров для детей с тяжелыми нарушениями развития «Светлый город».

Компания Tele2 уже восемь лет сопровождает конкурс фонда. Ведь есть вещи, которые важно делать вместе.

- Пандемия испытывает на прочность компании, бизнесы и людей, - рассказывает Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2. - Однако если из-за кризиса остановится социальный проект – успешно работающий с проблемой и влияющий на множество людей вокруг – последствия будут более чем драматичны. Особенные дети не найдут свое место в обществе, родители больного ребенка окажутся наедине со своей бедой, а сложные подростки так и останутся в конфликте с этим миром. Мы не можем этого допустить. Нам было важно, чтобы лучшие проекты, которые доказали свою эффективность, работали и адаптировались к новым условиям. Tele2 смогла приспособиться к этим реалиям, продолжить развивать бизнес даже в трудное для всех время, и нам есть чем поделиться с воспитанниками фонда. Это не только финансовая поддержка – мы готовы предложить все наработанные антикризисные практики и сделать все возможное для сохранения социальных проектов, которые так важны для здорового и процветающего общества.

Пожалуй, самое приятное в этом конкурсе - видеть, что проекты реализуются и живут. Ведь работа социальных предпринимателей - это огромный труд, большая ответственность и надежда для семей, которые столкнулись с трудностями.

- Подход и идеология фонда «Навстречу переменам» очень созвучны с ключевыми принципами социальной политики Tele2. Этот год был особенным, и проблемы социальных проектов в кризисное время стоят ещё острее. Для нас было важно, чтобы социальные проекты, которые уже доказали свою эффективность, работали дальше и адаптировались к новым реалиям. Отмечу, что мы не только финансово поддерживаем победителей, но и готовы предложить им различные наработанные антикризисные практики и сделать всё возможное для сохранения их деятельности, — сообщила после награждения финалистов руководитель департамента стратегических коммуникаций и КСО Tele2 Ольга Галушина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru