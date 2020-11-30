Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: результаты теста на коронавирус теперь будут приходить по СМС

Жители Мурманской области будут получать результаты теста на коронавирус прямо в телефон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На прошлой неделе в тестовом режиме в Мурманской области стали вводить СМС-информирование северян о результатах теста на коронавирус. Система показала себя успешно, поэтому сейчас уже вводится в работу. Через сообщения прямо на телефон результат анализа узнали уже пять тысяч жителей региона.

- Заработало СМС-информирование для людей, оставшихся на амбулаторном лечении. Мы объединили все базы, чтобы все медучреждения без промедления и лишнего звена видели результаты теста по конфетному человеку. Ранее пациентам приходилось звонить в поликлинику, перегружая линии. Теперь и в случае положительного результата, и отрицательного вводится автоматическое информирование, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Если человек получает СМС c положительным результатом теста, то должен оставаться на самоизоляции, как и все проживающие с ним, до приезда врача, который также привезет бесплатные лекарства.

Как ответил глава региона, благодаря новой системе срок ожидания результата удалось сократить в два раза.

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