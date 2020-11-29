В Мурманске ищут 34-летнего мужчину с зелеными глазами

Где пропадает северянин - не известно. Фото: "МурманСпас"

В Мурманске пропал еще один человек. Родные и близкие 34-летнего Владимира Иконникова забили тревогу, когда тот перестал выходить на связь. С 14 ноября не известно, где же пропадает северянин и все ли с ним в порядке.

Приметы Владимира: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленые, лысый. При разговоре шепелявит.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 02 или 102 (полиция) или обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 либо 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

Пока остается только надеяться, что мужчину быстро отыщут, причем живым и невредимым.

Напомним: стала известна причина смерти мужчины, который пропал по дороге из Мурманска в Белоруссию. Тело Сергея Буткевича нашли спустя несколько дней после того, как он отправился в путь.

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