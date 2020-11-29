Серьезное ДТП в центре Мурманска: ночью столкнулись Mazda и Hyundai, пострадали три человека

По факту аварии проводится проверка. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"
Минувшей ночью в центре Мурманска произошла серьезная авария, в которой лоб в лоб столкнулись две иномарки. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.
- 28 ноября в 23.51, в районе перекрестка улицы Полярные Зори с улицей Книповича, водитель автомобиля Mazda при поворте налево на улицу Книповича, не уступил дорогу автомобилю Hyundai, который двигался в прямом направлении, из-за чего произошло столкновение. В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, которые бригадой скорой помощи были доставлены в медицинские учреждения города, - уточнила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
По факту случившейся аварии сейчас проводится проверка.
Напомним: 24 ноября в Мурманске столкнулись четыре автомобиля, два человека пострадали. Авария произошла на проспекте Кольском.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске велосипедист сбил женщину и уехал. ДТП произошло на перекрестке улицы 6-ой Комсомольской батареи и проспекта Героев-североморцев (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru