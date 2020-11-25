Серьезное ДТП Мурманске: столкнулись четыре автомобиля, два человека пострадали

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 24 ноября в Первомайском округе Мурманска произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей, из-за которой временно перестал ходить общественный транспорт.

- В 16:33 в районе дома №202 на проспекте Кольский водитель Lexus, двигаясь в сторону улицы Первомайской при перестроении слишком близко подъехал к впереди движущейся Kia и столкнулся с ней. Последняя иномарка по инерции врезалась в движущийся впереди автомобиль ГАЗ. В результате происшествия Kia и Lexus выбросило на крайнюю правую полосу для движения, где с ними столкнулся автомобиль Nissan, движущийся по крайней правой полосе, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП получили телесные повреждения водитель и пассажир машины Kia, которые были обслужены в медицинском учреждении Мурманска. По данному факту госавтоинспекторы проводят проверку.

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