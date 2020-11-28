В Апатитах в кафе случайно закрыли заснувшего посетителя

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии не обнаружили в кафе преступника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Апатитах 27 ноября произошел курьезный случай. В одном из кафе ночью сработала охранная система, на место сразу выехали два наряда вневедомственной охраны Росгвардии. Но на месте преступника не оказалась, хотя в кафе все-таки был посторонний мужчина.

- Как выяснилось, один из подвыпивших посетителей заведения, пока оно ещё работало, уснул прямо в кафе, а сотрудницы, закончившие трудовой день, этого не заметили. Работницы общепита закрыли помещение, сдали его под охрану и ушли. Сон одинокого клиента в пустом баре длился недолго. Проснувшись и зашевелившись, мужчина, сам о том не догадываясь, активировал датчики охранной сигнализации. В таком дезориентированном виде его и обнаружили росгвардейцы, - сообщает "ХибИнформБюро".

Ни у посетителя, ни у представителей кафе претензий друг к другу не было, поэтому, что называется, стороны разошлись с миром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске перед судом предстанет дебошир, устроивший погром в гостинице. Металлической трубой мужчина разбил входные двери и разгромил вестибюль (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru