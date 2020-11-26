В Мурманске перед судом предстанет дебошир, устроивший погром в гостинице

Инцидент произошел утром 22 августа 2020 года. Житель Заозерска выпил, взял в руки фрагмент металлической трубы и бросил ее в двери одной из гостиниц Мурманска. Фото: СУ СК России по Мурманской области.

В Мурманске перед судом предстанет мужчина, разгромивший гостиницу. Жителя Заозерска обвиняют в хулиганстве и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

Инцидент произошел утром 22 августа 2020 года. Житель Заозерска выпил, взял в руки фрагмент металлической трубы и бросил ее в двери одной из гостиниц Мурманска. После того, как стекло было разбито, мужчина прошел в помещение и бросил трубу в сторону работников гостиницы.

– Последние успели увернуться, из-за действий мужчины были повреждены столешница стойки администратора и монитор компьютера, – сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области.

Сотрудники гостиницы сообщили о дебошире правоохранителям. На место прибыл наряд Росгвардии. Однако мужчина проигнорировал требования успокоиться и перестать громить гостиницу, и пригрозив насилием росгвардейцам и замахнулся на них куском металлической трубы. Но после этого был задержан.

Во время следствия мужчина признал свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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