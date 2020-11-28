Житель Оленегорска судился с нидерландской авиакомпанией

Мужчина хотел полететь в Нидерланды, но коронавирус сорвал его планы. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Пандемия коронавируса нарушила планы многих россиян на отпуск. Весной многим пришлось срочно сдавать авиабилеты и отменять туры и брони в отелях за границей. Не все смогли сделать это легко и без потери денег.

Житель Оленегорска в этом году мечтал увидеть Нидерланды. И даже купил авиабилеты по маршруту Санкт-Петербург–Амстердам–Йоханнесбург–Амстердам–Санкт-Петербург. Но, увы, пандемия закрыла границы. Мужчина обратился в нидерландскую авиакомпанию "КЛМ Королевские голландские авиалинии" с запросом о возвращении денег за несостоявшееся путешествие, деньги он получил, но захотел большего: неустойку в связи с несвоевременным возвратом денежных средств за авиабилеты, компенсацию морального вреда и штраф. Поэтому оленегорец подал иск в городской суд.

- Судом было установлено, что государство Нидерланды являются участником Монреальской Конвенции, а также вместе с Россией участвует в Варшавской Конвенции. В силу статьи 29 Монреальской Конвенции при перевозке пассажиров, штрафы, штрафные санкции или любые другие выплаты, не относящиеся к компенсации фактического вреда, не подлежат взысканию. Приобретение истцом авиабилетов у ответчика свидетельствует о его ознакомлении и согласии с правилами перевозки, размещенными на официальном сайте. С 27 марта 2020 г. регулярное авиасообщение, осуществляемое из российский аэропортов в международные аэропорты, и в обратном направлении, было полностью прекращено в связи с введением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Срок окончания указанного запрета не установлен. При таких обстоятельствах Публичная компания с ограниченной ответственностью «КЛМ Королевские голландские авиалинии» была вынуждена отменить международные рейсы, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Поэтому суд отказал оленегорцу в удовлетворении иска.

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