В Мурманске дважды из-за резкого торможения маршрутки падали пассажиры

Один инцидент произошел на проспекте Кирова, а другой - на Героев-североморцев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мурманские полицейские разыскивают свидетелей падения пассажиров в маршрутном автобусе №54. Из-за резкого торможения в салоне маршрутки дважды падали пассажиры.

Первый инцидент произошел около 17 часов 17 ноября. Неустановленный водитель маршрутки №54, двигаясь по проспекту Кирова со стороны улицы Генералова в сторону улицы Шмидта, перед пересечением с улицей Полярной Дивизии резко остановил машину на красный сигнал светофора. В результате такого торможения один из пассажиров не смог устоять на ногах и упал.

Аналогичное происшествие произошло около 18 часов 20 ноября. На проспекте Героев-североморцев в районе остановочного комплекса «6-ая Комсомольская батарея» маршрутка резко затормозила. В результате этого произошло падение пассажира.

– Просим очевидцев происшествий, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данных ДТП, позвонить по телефонам 40-63-10 или 127, – сообщили в ГИБДД по Мурманской области.

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