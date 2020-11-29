В Мурманске стартует «Декада «SOS»

Мероприятия пройдут с 1 по 10 декабря во всех муниципалитетах. Фото: правительство МО

1 декабря в Заполярье стартует широкомасштабная профилактическая акция «Декада «SOS». Организаторы намерены привлечь внимание северян к проблеме наркомании, а также популяризировать здоровый образ жизни.

Мероприятия пройдут с 1 по 10 декабря во всех муниципальных образованиях региона. К акции намерены подключиться учреждения образования, культуры, спорта, молодежной политики. В этом году с учетом пандемии коронавируса предпочтения отданы дистанционным формам работы с населением. Значительная часть акций, конкурсов и флешмобов пройдет в интернете.

Полный перечень мероприятий можно посмотреть на сайте Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области во вкладке «Антинаркотическая комиссия».

Напомним: региональная профилактическая акция «Декада «SOS» проводится в Мурманской области ежегодно с 1998 года. В последние годы ее девиз – «Оставайся на линии жизни».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко: «Ситуация с наличием лекарств в аптечной сети является напряженной и непростой». В Мурманской области решают вопрос с поставкой лекарств от коронавируса и ОРВИ (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru