Мурманчане проучили автовладельца, забаррикадировав его машину мусорными баками

Впоследствии было выложено еще одно фото с тем же автомобилем с комментарием: «И не говорите, что человека ничего не учит». На этот раз машина была припаркована среди других авто. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В одном из дворов Мурманска решили проучить владельца авто необычным способом. Мурманчане заблокировали автомобиль мусорными баками. Уехать владелец мог только после того, как переставил их на прежнее место.

Фотография «обучения» была выложена в группе «Мурманск ДТП, ЧП» в социальной сети.

- Давно пора, а то мусор не выкинуть спокойно, вечно ручки тянутся оторвать зеркало, - прокомментировал фото один из пользователей.

Впоследствии было выложено еще одно фото с тем же автомобилем с комментарием: «И не говорите, что человека ничего не учит». На этот раз машина была припаркована среди других авто.

Напомним: в Мурманской области тех водителей, которые оставляют свои машины у контейнеров, предложили штрафовать на 1-3 тысячи рублей, чтобы они думали, а не мешает ли их "ласточка" работе коммунальных служб.

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