2019-11-04T10:23:24+03:00
Общество

В Мурманской области предложили штрафовать на 3 тысячи рублей за парковку у мусорок

Машины мешают службам вовремя вывозить отходы
Мария ПАШЕНКОВА
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Оставленные у помоек машины очень мешают работе тех, кто вывозит мусор. Фото: vk.com/regoperator51Оставленные у помоек машины очень мешают работе тех, кто вывозит мусор. Фото: vk.com/regoperator51
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Когда Мурманск строился, отцы города не рассчитывали, что в нем будет так много машин. Поэтому сейчас во дворах место для парковки найти сложнее, чем иголку в стоге сена. И водители решаются на нарушения - ставят авто на газонах, детских площадках и у мусорных баков.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Мурманской области решил бороться с последними. Ведь иногда мусоровозы просто не могут подъехать к помойкам.

- К сожалению, действующие правила дорожного движения запрещают остановку и стоянку лишь в местах, где оставленное транспортное средство сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств или создаст помехи для движения пешеходов. Про возможные помехи, которые может создать брошенный где попало автомобиль, иным лицам, в том числе делающим нужную и важную работу, как вывоз мусора, ПДД ничего не говорят. А жаль. Все-таки инспектор ГИБДД для автомобилиста более грозная и привычная фигура, чем та же административная комиссия, - такой пост появился в группе оператора в "ВКонтакте".

Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, его представители предложили внести изменения в муниципальные нормативные правовые акты (правила благоустройства муниципальных образований). Так, за парковку у мусорных баков предлагают штрафовать на сумму от 1000 до 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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