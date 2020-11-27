В Мурманске 60-летняя пенсионерка забрала чужие деньги из банкомата

С помощью камер видеонаблюдения полицейские обнаружили, что в это же время в очереди за потерпевшим стояла пожилая женщина, которая в итоге и забрала оставленные купюры. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В полицию Мурманска обратился 34-летний местный житель, который рассказал, что забыл в одном из банкоматов снятые деньги. Мужчина зашел в одно из отделений банка в Ленинском округе, где обналичил 5 тысяч рублей, но в какой-то момент отвлекся на звонок и ушел с пустыми руками. Когда он вернулся обратно, купюр уже не было.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские обнаружили, что в это же время в очереди за потерпевшим стояла пожилая женщина, которая в итоге и забрала оставленные купюры. Сотрудники полиции быстро нашли женщину. 60-летняя пенсионерка пояснила, что успела потратить деньги на личные нужды.

- Стоит отметить, что ранее женщина в совершении противоправных деяний замечена не была. В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража), - сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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