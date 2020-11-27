В Мурманске будут судить 24-летнюю девушку, которая зарезала сожителя на глазах у своего ребенка

Девушка обиделась на сожителя и схватилась за нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 августа этого года праздник в семье мурманчан превратился в трагедию. В одном из домов на улице Генералова 24-летняя девушка и ее 30-летний сожитель праздновали день рождения общего ребенка.

Но радость от события сменилась ссорой: влюбленные поссорились, как потом рассказала северянка, из-за того, что сожитель ее оскорблял, она схватила нож и несколько раз ударила мужчину в спину. Потом одумалась и сразу вызвала скорую, пострадавшего госпитализировали, но медработники не смогли спасти мужчину, он умер на следующий день, потеряв много крови.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

- Следователь в квартире обнаружил и изъял следы, указывающие на совершение противоправного деяния, в том числе был изъят кухонный нож. Проведен комплекс следственных действий, в том числе ряд судебных экспертиз, подтверждающих виновность девушки. В рамках расследования уголовного дела обвиняемая вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.

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