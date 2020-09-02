24-летняя жительница Мурманска в день рождения двухлетнего ребенка зарезала его отца

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СКР по Мурманской области

День рождения малыша из Мурманска закончился трагедией. Этот праздник ему запомнится на всю жизнь, причем совсем не подарками или поздравлениями...

По данным следствия, вечером 22 августа этого года в квартире дома на улице Генералова между 24-летней девушкой и ее 30-летнем сожителем произошла ссора. Конфликт случился во время празднования дня рождения их общего двухлетнего ребенка. Недолго думая, мурманчанка схватилась за нож и ударила им мужчину в спину. После этого она сразу вызвала бригаду скорой помощи, однако спасти северянина не удалось - он умер в медучреждении на следующий день.

- На злоумышленницу завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сейчас ей предъявлено обвинение, вину она признает полностью. Как отметила местная жительница, причиной ее действий стало оскорбительное поведение погибшего, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Расследование уголовного дела продолжается. Северянке грозит 15 лет лишения свободы.

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