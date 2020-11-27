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Туризм

Журнал "Tatler" зовет россиян отмечать Новый год в Териберку и Хибины

Модное издание выделило Кольский полуостров как одно из самых популярных направлений для зимнего отдыха
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Вместо других стран россиян приглашают посетить Мурманскую область.

Вместо других стран россиян приглашают посетить Мурманскую область.

Фото: Олег ФИЛОНОК

Пока в России, как и во всем мире, пандемия в самом разгаре, поехать на праздники в другую страну не представляется возможным. Вместо этого путешественников зовут отмечать Новый год к нам, на Север, в Мурманскую область. Так, известный журнал "Tatler" выделил 10 самых популярных направлений для зимнего отдыха. И Заполярье тоже оказалось в этом списке. В частности, авторы приглашают посетить Териберку и Хибины.

- В Териберке можно увидеть северное сияние, отведать стейк из оленины, шашлык из зубатки, камчатского краба. Есть возможность покататься на снегоходе, подъезжая прямо к Северному Ледовитому океану. В Хибинах можно также кататься на лыжах. Из других развлечений – замерзший водопад и кладбище кораблей в поморском селе. Днем приезжие кормят оленей, а вечером – договариваются с местными о бане, - говорится в публикации издания.

Помимо Мурманской области "Tatler" приглашает туристов посетить Верхние Мандроги, Карелию, Суздаль, Великий Устюг, Крым и некоторые другие интересные места.

Напомним: тревел-блогер привлекает туристов на отдых в Мурманскую область. А путешественница из Москвы рассказала, сколько потратила на отпуск в Заполярье.

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