Тревел-блогер привлекает туристов на отдых в Мурманскую область

Туристов зазывают на крайний север. Фото: Виталий Истомин

"Яйца драконов, северное сияние, кандалакшский лабиринт, кладбище кораблей на краю земли", - так описывает необычные достопримечательности Мурманской области путешественник Александр Масленников в своем Instagram, зазывая туристов на отдых в наш регион.

Тревел-блогер приглашает всех любителей приключений на Кольский полуостров, хотя раньше его туры касались по большей части Грузии, Австрии и Скандинавских стран.

- В этот раз мы отправимся прямиком к Северному Ледовитому океану. Нас ждет невероятная дикая природа, два моря и полярная ночь, - рекламирует Мурманскую область Александр.

К слову, власти Заполярья в нынешнем году вплотную занялись развитием регионального туризма, что вполне могло сказаться на повышенном внимании со стороны путешественников. Так, жительница Москвы Яна Романова, которая недавно посетила кольский край, рассказала в своем Instagram о расходах на отдых.

- Путешествие на двоих на 4 дня обошлось в 74 тысячи рублей. Из них 13500 - перелет туда и обратно, 27 тысяч рублей - аренда авто. Остальное ушло на проживание и питание. Но мы особо не экономили, можно выбирать и более бюджетные виды размещения, - отметила москвичка.

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